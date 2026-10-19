NASDAQ Composite Index-Titel Netflix-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Netflix von vor einem Jahr angefallen

Am 19.10.2025 wurde das Netflix-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 119.94 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 83.378 Netflix-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.10.2026 gerechnet (70.53 USD), wäre das Investment nun 5’880.64 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 41.19 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Netflix belief sich zuletzt auf 293.66 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch