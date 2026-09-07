NASDAQ Composite Index-Titel Netflix-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Netflix von vor 5 Jahren verdient

Am 07.09.2021 wurde die Netflix-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Netflix-Papiers betrug an diesem Tag 60.67 USD. Wer vor 5 Jahren 10’000 USD in die Netflix-Aktie investiert hat, hat nun 164.823 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12’897.43 USD, da sich der Wert einer Netflix-Aktie am 04.09.2026 auf 78.25 USD belief. Das entspricht einem Plus von 28.97 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Netflix eine Börsenbewertung in Höhe von 326.14 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch