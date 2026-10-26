NASDAQ Composite Index-Titel Netflix-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Netflix-Investment von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren wurde das Netflix-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 40.35 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 2.478 Netflix-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 23.10.2026 auf 65.85 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 163.18 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 63.18 Prozent angezogen.

Insgesamt war Netflix zuletzt 269.90 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch