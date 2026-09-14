Netflix Aktie 1413346 / US64110L1061
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Netflix-Investment
|
14.09.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Titel Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Netflix-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Wer vor Jahren in Netflix eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Netflix-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die Netflix-Aktie an diesem Tag bei 9.70 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 10.308 Netflix-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 11.09.2026 auf 77.40 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 797.86 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 697.86 Prozent angewachsen.
Zuletzt verbuchte Netflix einen Börsenwert von 321.45 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Netflix Inc.
|
16:29
|Netflix Aktie News: Netflix am Montagnachmittag mit grünen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
11.09.26
|Netflix Aktie News: Netflix am Abend fester (finanzen.ch)
|
07.09.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Netflix-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Netflix von vor 5 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
04.09.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ Composite schlussendlich leichter (finanzen.ch)
|
04.09.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite am Freitagnachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
31.08.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Netflix von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
28.08.26