NASDAQ Composite Index-Titel Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Netflix-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Netflix-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die Netflix-Aktie an diesem Tag bei 9.70 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 10.308 Netflix-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 11.09.2026 auf 77.40 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 797.86 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 697.86 Prozent angewachsen.

Zuletzt verbuchte Netflix einen Börsenwert von 321.45 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch