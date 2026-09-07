NetApp Aktie 3906336 / US64110D1046
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07.09.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Titel NetApp-Aktie: So viel hätten Anleger an einem NetApp-Investment von vor 10 Jahren verdient
Vor Jahren in NetApp-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der NetApp-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 35.46 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die NetApp-Aktie investiert hat, hat nun 2.820 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des NetApp-Papiers auf 185.59 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 523.38 USD wert. Mit einer Performance von +423.38 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
NetApp erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 36.49 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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