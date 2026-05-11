NASDAQ Composite Index-Titel NetApp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine NetApp-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Die NetApp-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 76.74 USD. Wer vor 5 Jahren 1’000 USD in die NetApp-Aktie investiert hat, hat nun 13.031 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 118.00 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’537.66 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 53.77 Prozent vermehrt.

NetApp erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 23.32 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch