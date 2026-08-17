NetApp Aktie 3906336 / US64110D1046
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17.08.2026 16:02:17
NASDAQ Composite Index-Titel NetApp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NetApp von vor einem Jahr eingebracht
Investoren, die vor Jahren in NetApp-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Vor 1 Jahr wurde das NetApp-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das NetApp-Papier bei 108.79 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das NetApp-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.919 NetApp-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 190.35 USD, da sich der Wert einer NetApp-Aktie am 14.08.2026 auf 207.08 USD belief. Damit wäre die Investition um 90.35 Prozent gestiegen.
Die Marktkapitalisierung von NetApp bezifferte sich zuletzt auf 40.66 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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