Vor 5 Jahren wurde das NetApp-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die NetApp-Aktie an diesem Tag bei 86.76 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die NetApp-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 115.260 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 18’170.82 USD, da sich der Wert einer NetApp-Aktie am 20.11.2026 auf 157.65 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 81.71 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von NetApp betrug jüngst 30.75 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch