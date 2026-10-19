NetApp Aktie 3906336 / US64110D1046
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19.10.2026 16:02:17
NASDAQ Composite Index-Titel NetApp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NetApp von vor 3 Jahren eingebracht
Bei einem frühen NetApp-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Vor 3 Jahren wurde das NetApp-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das NetApp-Papier bei 75.04 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die NetApp-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.333 NetApp-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 16.10.2026 auf 203.80 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 271.59 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 171.59 Prozent gesteigert.
NetApp wurde am Markt mit 40.03 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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