NetApp Aktie 3906336 / US64110D1046
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10.08.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Titel NetApp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NetApp von vor 10 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in NetApp eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Vor 10 Jahren wurden NetApp-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 27.62 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 362.056 NetApp-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 07.08.2026 68’616.94 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 189.52 USD belief. Die Steigerung von 10’000 USD zu 68’616.94 USD entspricht einer Performance von +586.17 Prozent.
NetApp war somit zuletzt am Markt 37.17 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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