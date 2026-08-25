NASDAQ Composite Index-Titel Net 1 Ueps Technologies-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Net 1 Ueps Technologies von vor einem Jahr angefallen

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit dem Net 1 Ueps Technologies-Papier statt. Diesen Tag beendete die Net 1 Ueps Technologies-Aktie bei 4.74 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 210.970 Net 1 Ueps Technologies-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 24.08.2026 auf 4.57 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 964.14 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 3.59 Prozent.

Der Börsenwert von Net 1 Ueps Technologies belief sich zuletzt auf 395.34 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch