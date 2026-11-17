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|Net 1 Ueps Technologies-Performance im Blick
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17.11.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Titel Net 1 Ueps Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Net 1 Ueps Technologies-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Net 1 Ueps Technologies-Einstiegs gewesen.
Die Net 1 Ueps Technologies-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 3.82 USD. Bei einem Net 1 Ueps Technologies-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 261.780 Net 1 Ueps Technologies-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Net 1 Ueps Technologies-Aktien wären am 16.11.2026 829.84 USD wert, da der Schlussstand 3.17 USD betrug. Das entspricht einer Abnahme von 17.02 Prozent.
Jüngst verzeichnete Net 1 Ueps Technologies eine Marktkapitalisierung von 287.05 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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