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|Net 1 Ueps Technologies-Performance im Blick
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24.11.2026 16:02:24
NASDAQ Composite Index-Titel Net 1 Ueps Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Net 1 Ueps Technologies-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Investment in Net 1 Ueps Technologies-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.
Vor 3 Jahren wurde das Net 1 Ueps Technologies-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 3.69 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Net 1 Ueps Technologies-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2’710.027 Net 1 Ueps Technologies-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 8’130.08 USD, da sich der Wert eines Net 1 Ueps Technologies-Papiers am 23.11.2026 auf 3.00 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 18.70 Prozent verringert.
Am Markt war Net 1 Ueps Technologies jüngst 273.45 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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