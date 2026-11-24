Vor 3 Jahren wurde das Net 1 Ueps Technologies-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 3.69 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Net 1 Ueps Technologies-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2’710.027 Net 1 Ueps Technologies-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 8’130.08 USD, da sich der Wert eines Net 1 Ueps Technologies-Papiers am 23.11.2026 auf 3.00 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 18.70 Prozent verringert.

Am Markt war Net 1 Ueps Technologies jüngst 273.45 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch