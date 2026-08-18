Net 1 Ueps Technologies Aktie 2172492 / US64107N2062
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Profitable Net 1 Ueps Technologies-Anlage?
|
18.08.2026 16:02:29
NASDAQ Composite Index-Titel Net 1 Ueps Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Net 1 Ueps Technologies von vor 10 Jahren verloren
Das wäre der Verlust bei einem frühen Net 1 Ueps Technologies-Investment gewesen.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Net 1 Ueps Technologies-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 10.10 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Net 1 Ueps Technologies-Aktie investiert, befänden sich nun 9.901 Net 1 Ueps Technologies-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 47.23 USD, da sich der Wert eines Net 1 Ueps Technologies-Anteils am 17.08.2026 auf 4.77 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 52.77 Prozent verringert.
Am Markt war Net 1 Ueps Technologies jüngst 406.60 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung
Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.Weiterlesen!