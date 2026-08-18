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Net 1 Ueps Technologies Aktie 2172492 / US64107N2062

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Profitable Net 1 Ueps Technologies-Anlage? 18.08.2026 16:02:29

NASDAQ Composite Index-Titel Net 1 Ueps Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Net 1 Ueps Technologies von vor 10 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Net 1 Ueps Technologies-Investment gewesen.

Net 1 Ueps Technologies
4.08 EUR -0.49%
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Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Net 1 Ueps Technologies-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 10.10 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Net 1 Ueps Technologies-Aktie investiert, befänden sich nun 9.901 Net 1 Ueps Technologies-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 47.23 USD, da sich der Wert eines Net 1 Ueps Technologies-Anteils am 17.08.2026 auf 4.77 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 52.77 Prozent verringert.

Am Markt war Net 1 Ueps Technologies jüngst 406.60 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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