NASDAQ Composite Index-Titel Net 1 Ueps Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Net 1 Ueps Technologies von vor 10 Jahren verloren

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Net 1 Ueps Technologies-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 10.10 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Net 1 Ueps Technologies-Aktie investiert, befänden sich nun 9.901 Net 1 Ueps Technologies-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 47.23 USD, da sich der Wert eines Net 1 Ueps Technologies-Anteils am 17.08.2026 auf 4.77 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 52.77 Prozent verringert.

Am Markt war Net 1 Ueps Technologies jüngst 406.60 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch