NASDAQ Composite Index-Titel Net 1 Ueps Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Net 1 Ueps Technologies-Investment von vor 5 Jahren verloren

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Net 1 Ueps Technologies-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 6.45 USD wert. Investoren, die vor 5 Jahren 10’000 USD in die Net 1 Ueps Technologies-Aktie investierten, hätten nun 1’550.388 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6’263.57 USD, da sich der Wert eines Net 1 Ueps Technologies-Papiers am 02.11.2026 auf 4.04 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 37.36 Prozent abgenommen.

Der Börsenwert von Net 1 Ueps Technologies belief sich jüngst auf 342.17 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch