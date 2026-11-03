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03.11.2026 16:02:21
NASDAQ Composite Index-Titel Net 1 Ueps Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Net 1 Ueps Technologies-Investment von vor 5 Jahren verloren
Investoren, die vor Jahren in Net 1 Ueps Technologies-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Net 1 Ueps Technologies-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 6.45 USD wert. Investoren, die vor 5 Jahren 10’000 USD in die Net 1 Ueps Technologies-Aktie investierten, hätten nun 1’550.388 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6’263.57 USD, da sich der Wert eines Net 1 Ueps Technologies-Papiers am 02.11.2026 auf 4.04 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 37.36 Prozent abgenommen.
Der Börsenwert von Net 1 Ueps Technologies belief sich jüngst auf 342.17 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Net 1 Ueps Technologies Inc.
Analysen zu Net 1 Ueps Technologies Inc.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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