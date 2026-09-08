Net 1 Ueps Technologies Aktie 2172492 / US64107N2062
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08.09.2026 16:02:22
NASDAQ Composite Index-Titel Net 1 Ueps Technologies-Aktie: So viel hätte eine Investition in Net 1 Ueps Technologies von vor 5 Jahren gekostet
Vor Jahren in Net 1 Ueps Technologies eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.
Vor 5 Jahren wurde das Net 1 Ueps Technologies-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 4.65 USD wert. Bei einem Net 1 Ueps Technologies-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 21.505 Net 1 Ueps Technologies-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Net 1 Ueps Technologies-Aktie auf 4.52 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 97.20 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 2.80 Prozent.
Jüngst verzeichnete Net 1 Ueps Technologies eine Marktkapitalisierung von 387.77 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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