NASDAQ Composite Index-Titel Net 1 Ueps Technologies-Aktie: So viel hätte eine Investition in Net 1 Ueps Technologies von vor 5 Jahren gekostet

Vor 5 Jahren wurde das Net 1 Ueps Technologies-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 4.65 USD wert. Bei einem Net 1 Ueps Technologies-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 21.505 Net 1 Ueps Technologies-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Net 1 Ueps Technologies-Aktie auf 4.52 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 97.20 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 2.80 Prozent.

Jüngst verzeichnete Net 1 Ueps Technologies eine Marktkapitalisierung von 387.77 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch