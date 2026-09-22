Net 1 Ueps Technologies Aktie 2172492 / US64107N2062
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22.09.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Titel Net 1 Ueps Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Net 1 Ueps Technologies-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor Jahren Net 1 Ueps Technologies-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Net 1 Ueps Technologies-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Net 1 Ueps Technologies-Aktie bei 4.10 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 2’439.024 Net 1 Ueps Technologies-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 21.09.2026 auf 4.18 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10’195.12 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +1.95 Prozent.
Der Marktwert von Net 1 Ueps Technologies betrug jüngst 360.27 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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