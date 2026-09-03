NASDAQ Composite Index-Titel Neogen-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Neogen von vor 5 Jahren angefallen

Vor 5 Jahren wurden Neogen-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 44.53 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 224.568 Neogen-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 02.09.2026 auf 11.81 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’652.14 USD wert. Damit wäre die Investition um 73.48 Prozent gesunken.

Insgesamt war Neogen zuletzt 2.54 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch