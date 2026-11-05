NASDAQ Composite Index-Titel Neogen-Aktie: So viel Verlust hätte eine Neogen-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurden Neogen-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Neogen-Aktie bei 19.79 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 505.338 Neogen-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 04.11.2026 auf 12.46 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6’296.51 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 37.03 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für Neogen eine Börsenbewertung in Höhe von 2.64 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch