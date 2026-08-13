NASDAQ Composite Index-Titel Neogen-Aktie: So viel Verlust hätte eine Neogen-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Neogen-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Neogen-Aktie bei 21.42 USD. Wer vor 10 Jahren 10’000 USD in die Neogen-Aktie investiert hat, hat nun 466.772 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 5’349.20 USD, da sich der Wert einer Neogen-Aktie am 12.08.2026 auf 11.46 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 46.51 Prozent.

Neogen war somit zuletzt am Markt 2.51 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch