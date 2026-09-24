Neogen Aktie 956244 / US6404911066
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Neogen-Investition im Blick
|
24.09.2026 16:02:18
NASDAQ Composite Index-Titel Neogen-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Neogen von vor 3 Jahren bedeutet
Vor Jahren in Neogen eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.
Am 24.09.2023 wurde die Neogen-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Neogen-Anteile bei 19.06 USD. Bei einem Neogen-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 524.659 Neogen-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 7’119.62 USD, da sich der Wert einer Neogen-Aktie am 23.09.2026 auf 13.57 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 28.80 Prozent.
Der Neogen-Wert an der Börse wurde auf 3.05 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!