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Neogen-Investition im Blick 24.09.2026 16:02:18

NASDAQ Composite Index-Titel Neogen-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Neogen von vor 3 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Neogen eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Neogen
11.22 CHF -0.73%
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Am 24.09.2023 wurde die Neogen-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Neogen-Anteile bei 19.06 USD. Bei einem Neogen-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 524.659 Neogen-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 7’119.62 USD, da sich der Wert einer Neogen-Aktie am 23.09.2026 auf 13.57 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 28.80 Prozent.

Der Neogen-Wert an der Börse wurde auf 3.05 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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