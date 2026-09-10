Neogen Aktie 956244 / US6404911066
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10.09.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Titel Neogen-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Neogen von vor 10 Jahren bedeutet
Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Neogen-Aktien gewesen.
Heute vor 10 Jahren wurden Neogen-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 21.14 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4.731 Neogen-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 56.39 USD, da sich der Wert einer Neogen-Aktie am 09.09.2026 auf 11.92 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -43.61 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Neogen bezifferte sich zuletzt auf 2.59 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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