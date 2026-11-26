Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Neogen-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Neogen-Aktie bei 41.19 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Neogen-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 242.777 Neogen-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 2’546.73 USD, da sich der Wert eines Neogen-Papiers am 25.11.2026 auf 10.49 USD belief. Das entspricht einem Minus von 74.53 Prozent.

Der Börsenwert von Neogen belief sich zuletzt auf 2.38 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch