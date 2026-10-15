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Rentable Neogen-Anlage? 15.10.2026 16:02:25

NASDAQ Composite Index-Titel Neogen-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Neogen von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in Neogen eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Neogen
10.10 CHF 2.39%
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Vor 1 Jahr wurde das Neogen-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 5.95 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 1’680.672 Neogen-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 20’386.55 USD, da sich der Wert eines Neogen-Anteils am 14.10.2026 auf 12.13 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 103.87 Prozent.

Am Markt war Neogen jüngst 2.56 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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