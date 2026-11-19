Am 19.11.2023 wurde das Neogen-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Neogen-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 16.15 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Neogen-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 61.920 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.11.2026 gerechnet (11.08 USD), wäre die Investition nun 686.07 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 31.39 Prozent.

Neogen markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2.38 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch