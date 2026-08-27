NASDAQ Composite Index-Titel Neogen-Aktie: So viel hätte eine Investition in Neogen von vor 3 Jahren gekostet

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Neogen-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 22.75 USD. Bei einem Neogen-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 43.956 Neogen-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 514.29 USD, da sich der Wert einer Neogen-Aktie am 26.08.2026 auf 11.70 USD belief. Das entspricht einer Einbusse um 48.57 Prozent.

Am Markt war Neogen jüngst 2.54 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch