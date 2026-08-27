Neogen Aktie 956244 / US6404911066
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Frühe Investition
|
27.08.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Titel Neogen-Aktie: So viel hätte eine Investition in Neogen von vor 3 Jahren gekostet
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Neogen-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Neogen-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 22.75 USD. Bei einem Neogen-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 43.956 Neogen-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 514.29 USD, da sich der Wert einer Neogen-Aktie am 26.08.2026 auf 11.70 USD belief. Das entspricht einer Einbusse um 48.57 Prozent.
Am Markt war Neogen jüngst 2.54 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!