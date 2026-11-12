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|Lukratives Neogen-Investment?
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12.11.2026 16:02:18
NASDAQ Composite Index-Titel Neogen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Neogen-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Investoren, die vor Jahren in Neogen-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit der Neogen-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 6.47 USD. Bei einem Neogen-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 15.456 Neogen-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 11.11.2026 auf 11.60 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 179.29 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 79.29 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Neogen eine Börsenbewertung in Höhe von 2.55 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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