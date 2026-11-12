NASDAQ Composite Index-Titel Neogen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Neogen-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit der Neogen-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 6.47 USD. Bei einem Neogen-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 15.456 Neogen-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 11.11.2026 auf 11.60 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 179.29 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 79.29 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Neogen eine Börsenbewertung in Höhe von 2.55 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch