Myriad Genetics Aktie 338449 / US62855J1043
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30.09.2026 16:02:25
NASDAQ Composite Index-Titel Myriad Genetics-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Myriad Genetics von vor einem Jahr angefallen
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Myriad Genetics-Aktie Investoren gebracht.
Am 30.09.2025 wurde das Myriad Genetics-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 7.23 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 138.313 Myriad Genetics-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 29.09.2026 585.06 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 4.23 USD belief. Mit einer Performance von -41.49 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Myriad Genetics wurde am Markt mit 405.80 Mio. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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