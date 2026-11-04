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04.11.2026 16:02:21
NASDAQ Composite Index-Titel Myriad Genetics-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Myriad Genetics von vor 3 Jahren angefallen
Bei einem frühen Investment in Myriad Genetics-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
Vor 3 Jahren wurde das Myriad Genetics-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Myriad Genetics-Aktie letztlich bei 17.02 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Myriad Genetics-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 5.875 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 35.49 USD, da sich der Wert einer Myriad Genetics-Aktie am 03.11.2026 auf 6.04 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 64.51 Prozent vermindert.
Der Marktwert von Myriad Genetics betrug jüngst 559.95 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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