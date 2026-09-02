Myriad Genetics Aktie 338449 / US62855J1043
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02.09.2026 16:02:31
NASDAQ Composite Index-Titel Myriad Genetics-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Myriad Genetics von vor einem Jahr bedeutet
Anleger, die vor Jahren in Myriad Genetics-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Die Myriad Genetics-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Myriad Genetics-Anteile bei 6.90 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Myriad Genetics-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 14.493 Myriad Genetics-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 46.09 USD, da sich der Wert eines Myriad Genetics-Anteils am 01.09.2026 auf 3.18 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 53.91 Prozent abgenommen.
Insgesamt war Myriad Genetics zuletzt 308.68 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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