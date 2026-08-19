Myriad Genetics Aktie 338449 / US62855J1043
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19.08.2026 16:02:26
NASDAQ Composite Index-Titel Myriad Genetics-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Myriad Genetics von vor 5 Jahren bedeutet
Bei einem frühen Myriad Genetics-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Myriad Genetics-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 33.89 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 29.507 Myriad Genetics-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 2.87 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 84.69 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 91.53 Prozent eingebüsst.
Jüngst verzeichnete Myriad Genetics eine Marktkapitalisierung von 293.27 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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