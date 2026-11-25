Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit der Myriad Genetics-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 7.91 USD. Bei einem Myriad Genetics-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 12.642 Myriad Genetics-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Myriad Genetics-Aktie auf 5.70 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 72.06 USD wert. Das entspricht einer Einbusse um 27.94 Prozent.

Insgesamt war Myriad Genetics zuletzt 541.10 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch