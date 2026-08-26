Myriad Genetics Aktie 338449 / US62855J1043
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26.08.2026 16:02:25
NASDAQ Composite Index-Titel Myriad Genetics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Myriad Genetics-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
So viel hätten Anleger mit einem frühen Myriad Genetics-Investment verlieren können.
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Myriad Genetics-Papier statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 20.66 USD wert. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 484.027 Myriad Genetics-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Myriad Genetics-Aktie auf 3.19 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’544.05 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 84.56 Prozent verringert.
Am Markt war Myriad Genetics jüngst 291.33 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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