Myriad Genetics Aktie 338449 / US62855J1043
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16.09.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Titel Myriad Genetics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Myriad Genetics von vor 5 Jahren bedeutet
Das wäre der Verlust bei einem frühen Myriad Genetics-Investment gewesen.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Myriad Genetics-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 32.62 USD. Bei einem Myriad Genetics-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 306.560 Myriad Genetics-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 15.09.2026 auf 3.88 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’189.45 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 88.11 Prozent verringert.
Der Myriad Genetics-Wert an der Börse wurde auf 362.04 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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