Myriad Genetics Aktie 338449 / US62855J1043
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07.10.2026 16:02:27
NASDAQ Composite Index-Titel Myriad Genetics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Myriad Genetics von vor 3 Jahren bedeutet
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Myriad Genetics-Aktie Investoren gebracht.
Vor 3 Jahren wurde die Myriad Genetics-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Myriad Genetics-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 15.25 USD. Bei einem Myriad Genetics-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 655.738 Myriad Genetics-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.10.2026 gerechnet (4.28 USD), wäre das Investment nun 2’806.56 USD wert. Die Abnahme von 10’000 USD zu 2’806.56 USD entspricht einer negativen Performance von 71.93 Prozent.
Der Myriad Genetics-Wert an der Börse wurde auf 436.44 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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