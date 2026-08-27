NASDAQ Composite Index-Titel Monro Muffler Brake-Aktie: So viel Verlust hätte eine Monro Muffler Brake-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Am 27.08.2025 wurde die Monro Muffler Brake-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 17.18 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Monro Muffler Brake-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 5.821 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 73.40 USD, da sich der Wert eines Monro Muffler Brake-Papiers am 26.08.2026 auf 12.61 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 26.60 Prozent verringert.

Alle Monro Muffler Brake-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 436.45 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch