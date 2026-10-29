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|Monro Muffler Brake-Investment
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29.10.2026 16:02:25
NASDAQ Composite Index-Titel Monro Muffler Brake-Aktie: So viel Verlust hätte eine Monro Muffler Brake-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Vor Jahren Monro Muffler Brake-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Monro Muffler Brake-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 26.02 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 3.843 Monro Muffler Brake-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.10.2026 gerechnet (14.30 USD), wäre das Investment nun 54.96 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 45.04 Prozent verringert.
Der Marktwert von Monro Muffler Brake betrug jüngst 447.76 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Analysen zu Monro Muffler Brake Inc.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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