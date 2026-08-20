Monro Muffler Brake Aktie 953301 / US6102361010
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|Rentabler Monro Muffler Brake-Einstieg?
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20.08.2026 16:02:37
NASDAQ Composite Index-Titel Monro Muffler Brake-Aktie: So viel Verlust hätte eine Monro Muffler Brake-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Monro Muffler Brake-Einstiegs gewesen.
Vor 10 Jahren wurde das Monro Muffler Brake-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Monro Muffler Brake-Aktie letztlich bei 56.64 USD. Wer vor 10 Jahren 10’000 USD in die Monro Muffler Brake-Aktie investiert hat, hat nun 176.554 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 2’219.28 USD, da sich der Wert eines Monro Muffler Brake-Papiers am 19.08.2026 auf 12.57 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 77.81 Prozent verringert.
Der Marktwert von Monro Muffler Brake betrug jüngst 370.26 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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