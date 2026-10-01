Monro Muffler Brake Aktie 953301 / US6102361010
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01.10.2026 16:02:25
NASDAQ Composite Index-Titel Monro Muffler Brake-Aktie: So viel Verlust hätte ein Monro Muffler Brake-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Vor Jahren in Monro Muffler Brake-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.
Monro Muffler Brake-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Monro Muffler Brake-Aktie bei 27.77 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 360.101 Monro Muffler Brake-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 5’037.81 USD, da sich der Wert eines Monro Muffler Brake-Papiers am 30.09.2026 auf 13.99 USD belief. Aus 10’000 USD wurden somit 5’037.81 USD, was einer negativen Performance von 49.62 Prozent entspricht.
Der Marktwert von Monro Muffler Brake betrug jüngst 429.32 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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