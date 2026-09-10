NASDAQ Composite Index-Titel Monro Muffler Brake-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Monro Muffler Brake von vor 5 Jahren bedeutet

Am 10.09.2021 wurden Monro Muffler Brake-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Monro Muffler Brake-Anteile bei 54.39 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in Monro Muffler Brake-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 183.857 Monro Muffler Brake-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Monro Muffler Brake-Papiers auf 12.54 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’305.57 USD wert. Das entspricht einer Einbusse um 76.94 Prozent.

Monro Muffler Brake wurde jüngst mit einem Börsenwert von 390.24 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch