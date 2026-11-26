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|Monro Muffler Brake-Anlage im Blick
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26.11.2026 16:02:17
NASDAQ Composite Index-Titel Monro Muffler Brake-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Monro Muffler Brake von vor 3 Jahren bedeutet
Vor Jahren in Monro Muffler Brake eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.
Vor 3 Jahren wurden Monro Muffler Brake-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 29.24 USD wert. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 34.200 Monro Muffler Brake-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 25.11.2026 272.91 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 7.98 USD belief. Das entspricht einem Minus von 72.71 Prozent.
Alle Monro Muffler Brake-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 243.16 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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