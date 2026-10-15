NASDAQ Composite Index-Titel Monro Muffler Brake-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Monro Muffler Brake von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurde das Monro Muffler Brake-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Monro Muffler Brake-Papier letztlich bei 60.86 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1’000 USD in die Monro Muffler Brake-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 16.431 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 221.16 USD, da sich der Wert einer Monro Muffler Brake-Aktie am 14.10.2026 auf 13.46 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 77.88 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete Monro Muffler Brake eine Marktkapitalisierung von 437.31 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch