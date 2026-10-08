NASDAQ Composite Index-Titel Monro Muffler Brake-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Monro Muffler Brake von vor 5 Jahren verloren

Vor 5 Jahren wurden Monro Muffler Brake-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 57.64 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Monro Muffler Brake-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1.735 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 13.64 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 23.66 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 76.34 Prozent verringert.

Monro Muffler Brake wurde jüngst mit einem Börsenwert von 427.11 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch