Monolithic Power Systems Aktie 1946113 / US6098391054
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|Rentable Monolithic Power Systems-Investition?
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05.10.2026 16:02:15
NASDAQ Composite Index-Titel Monolithic Power Systems-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Monolithic Power Systems-Investment von vor einem Jahr verdient
So viel hätten Anleger mit einem frühen Monolithic Power Systems-Investment verdienen können.
Vor 1 Jahr wurde das Monolithic Power Systems-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 918.83 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0.109 Monolithic Power Systems-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Monolithic Power Systems-Aktie auf 1’439.73 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 156.69 USD wert. Damit wäre die Investition um 56.69 Prozent gestiegen.
Der Börsenwert von Monolithic Power Systems belief sich jüngst auf 70.82 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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