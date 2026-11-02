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|Lukrative Monolithic Power Systems-Investition?
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02.11.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Titel Monolithic Power Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Monolithic Power Systems-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Monolithic Power Systems-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 1 Jahr wurde die Monolithic Power Systems-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Monolithic Power Systems-Papier 1’005.00 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Monolithic Power Systems-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0.995 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 30.10.2026 1’205.60 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 1’211.63 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 20.56 Prozent gleich.
Monolithic Power Systems markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 59.64 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Monolithic Power Systems Inc.
Analysen zu Monolithic Power Systems Inc.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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