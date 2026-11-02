NASDAQ Composite Index-Titel Monolithic Power Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Monolithic Power Systems-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurde die Monolithic Power Systems-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Monolithic Power Systems-Papier 1’005.00 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Monolithic Power Systems-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0.995 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 30.10.2026 1’205.60 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 1’211.63 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 20.56 Prozent gleich.

Monolithic Power Systems markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 59.64 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch