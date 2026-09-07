Monolithic Power Systems Aktie 1946113 / US6098391054
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07.09.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Titel Monolithic Power Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Monolithic Power Systems-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Monolithic Power Systems-Investment gewesen.
Die Monolithic Power Systems-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 865.86 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Monolithic Power Systems-Aktie investiert, befänden sich nun 11.549 Monolithic Power Systems-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 14’134.62 USD, da sich der Wert einer Monolithic Power Systems-Aktie am 04.09.2026 auf 1’223.86 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 41.35 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Monolithic Power Systems belief sich zuletzt auf 60.20 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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