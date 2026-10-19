Modine Manufacturing Aktie 952995 / US6078281002
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19.10.2026 16:02:17
NASDAQ Composite Index-Titel Modine Manufacturing-Aktie: So viel Verlust hätte eine Modine Manufacturing-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Wer vor Jahren in Modine Manufacturing-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Modine Manufacturing-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 153.79 USD. Wenn man vor 1 Jahr 1’000 USD in die Modine Manufacturing-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 6.502 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.10.2026 gerechnet (148.86 USD), wäre die Investition nun 967.94 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 3.21 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von Modine Manufacturing belief sich zuletzt auf 7.91 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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