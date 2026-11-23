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23.11.2026 16:02:27
NASDAQ Composite Index-Titel Modine Manufacturing-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Modine Manufacturing-Investment von vor 3 Jahren verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Modine Manufacturing gewesen.
Am 22.11.2023 wurde die Modine Manufacturing-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 51.60 USD. Bei einem Modine Manufacturing-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.938 Modine Manufacturing-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Modine Manufacturing-Aktie auf 124.67 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 241.61 USD wert. Mit einer Performance von +141.61 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Zuletzt ergab sich für Modine Manufacturing eine Börsenbewertung in Höhe von 6.59 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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