NASDAQ Composite Index-Titel Modine Manufacturing-Aktie: So viel hätte eine Investition in Modine Manufacturing von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Modine Manufacturing-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Modine Manufacturing-Anteile an diesem Tag 46.25 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Modine Manufacturing-Papier investiert hätte, befänden sich nun 21.622 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.09.2026 gerechnet (198.07 USD), wäre das Investment nun 4’282.59 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 328.26 Prozent.

Der Marktwert von Modine Manufacturing betrug jüngst 10.50 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch