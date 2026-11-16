NASDAQ Composite Index-Titel Modine Manufacturing-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Modine Manufacturing-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden Modine Manufacturing-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Modine Manufacturing-Papier letztlich bei 132.02 USD. Wer vor 1 Jahr 10’000 USD in die Modine Manufacturing-Aktie investiert hat, hat nun 75.746 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 135.66 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10’275.72 USD wert. Damit wäre die Investition 2.76 Prozent mehr wert.

Am Markt war Modine Manufacturing jüngst 7.21 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch